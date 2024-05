Politi har undersøgt trusler efter hændelse til Eurovision

Svensk politi har efterforsket en sag om ulovlige trusler, som skulle være fremsat i forbindelse med torsdagens semifinale i Eurovision.

Det bekræfter politiet over for Ekstra Bladet og den svenske avis Aftonbladet.

Fredag dukkede Joost Klein, som deltager i sangkonkurrencen for Holland, ikke op til generalprøver. Det er blevet meldt ud, at man undersøger en "hændelse" i relation til ham.

Politiet ønsker ikke at bekræfte over for Aftonbladet, om det er Joost Klein, som mistænkes for trusler.

Til Ekstra Bladet oplyser politiet, at der har været en hændelse i Malmö Arena torsdag aften.

- Manden er blevet afhørt af politiet, men er ikke tilbageholdt, oplyser svensk politi ifølge Ekstra Bladet.

Anmelderen er en medarbejder ved Eurovision.

Aftonbladet erfarer, at European Broadcasting Union (EBU), som står for at afholde Eurovision, har afholdt flere krisemøder om sagen.

Ifølge mediet skal EBU undersøge, hvorvidt Joost Klein skal diskvalificeres.

Den hollandske sanger deltog ikke ved den første af fredagens generalprøve forud for finaleshowet, som løber af stablen lørdag aften.

Efter udeblivelsen fik det svenske medie SVT oplyst, at der var indrapporteret en hændelse omkring det hollandske bidrag.

Joost Klein skulle heller ikke deltage ved den anden generalprøve fredag.

Hændelsen har gjort, at stemmeafgivningen for de lande, som ikke selv deltager i Eurovision, er blevet udskudt.

Seere i de af verdens lande, der ikke har en deltager på scenen i Eurovision, har ifølge reglerne knap 24 timer til at afgive deres stemme.

Seere i de lande, der deltager i Eurovision, kan først stemme, fra lige inden den første sang bliver spillet.

Parterne og vidnerne i sagen om trusler er blevet afhørt, skriver både Ekstra Bladet og Aftonbladet.

Til Ekstra Bladet oplyser politiet, at efterforskningen af sagen er afsluttet.

Årets Eurovision afholdes på den anden side af Øresund i Malmø.

