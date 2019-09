Politi i Florida har pågrebet mistænkt efter knivangreb

Politifolk blev tilkaldt til knivstikkerier i et industrikvarter, hvor de fandt adskillige personer såret.

Politiet i Floridas delstatshovedstad, Tallahassee, siger, at en mistænkt er pågrebet efter overfald med kniv på en række personer i et industriområde.

Politiet i Tallahassee skriver i en online-pressetjeneste, at politifolk blev tilkaldt, da der blev slået alarm over knivstikkerier i et industrikvarter i byen onsdag morgen.

Ved ankomsten til området fandt de adskillige personer med knivsår. Ofrene havde brug for hastebehandling, siger politiet uden at oplyse yderligere detaljer.

Knivstikkerier er sket i Dyke Industries, hedder det i politiets pressemeddelelser. Virksomheden handler med døre og vinduer.

