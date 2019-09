Politi i Hongkong bruger tåregas mod demonstranter på årsdag

Titusindvis af mennesker gik lørdag på gaderne i Hongkong for at markere femårsdagen for Paraplyrevolutionen.

Politiet i Hongkong brugte lørdag aften tåregas og vandkanoner mod en lille gruppe demonstranter foran byens regeringsbygning.

Samtidig var titusindvis af mennesker samlet fredeligt i nærheden for at markere femårsdagen for den såkaldte paraplyrevolution, der begyndte i 2014 som en række demonstrationer mod den kinesiske regerings forsøg på at ændre valgloven i Hongkong.

Demonstranterne, der primært var studerende, krævede demokratiske reformer, fordi styret i Kina krævede at forhåndsgodkende kandidater, som ville stille op til valget i 2017 om at blive Hongkongs nye leder.

Protesterne lammede store dele af Hongkong i 79 dage. Demonstranterne kaldte bevægelsen for "Occupy Central", men den blev verden over også kendt som Paraplyrevolutionen.

Fem år senere er den kinesiske regerings indblanding i Hongkongs valg fortsat en af protestbevægelsens primære bekymringer.

Politiet brugte lørdag vandkanoner og tåregas foran regeringsbygningen i Hongkong, da en mindre gruppe hardcore aktivister nægtede at forlade stedet. Som en sikkerhedsforanstaltning var bygningen tidligere på dagen blevet sat under "rød alarm".

I juni stormede demonstranter regeringsbygningen og vandaliserede flere kontorer.

Tidligere lørdag annoncerede den fremtrædende aktivist Joshua Wong, at han stiller op til det kommende valg til distriktsrådet i Hongkong.

Wong var bare 17 år, da han stod i spidsen for massedemonstrationerne i foråret 2014.

Sidste år blev han idømt tre måneders fængsel for sin rolle i protesterne. Dommen blev senere reduceret til to måneders fængsel, fordi han var under den kriminelle lavalder, da han blev anholdt.

Storbyen Hongkong er delvist selvstyrende, men kontrolleres af Kina efter devisen "ét land, to systemer".

/ritzau/dpa