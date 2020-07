Politi i Israel bruger vandkanoner mod vrede demonstranter

Demonstranter har samlet sig i israelske storbyer for at vise deres frustration over nedlukning af samfundet.

Politi i Israel har brugt vandkanoner mod tusinder af mennesker, der lørdag demonstrerer imod regeringens håndtering af coronapandemien.

Demonstranter har samlet sig ude foran premierminister Benjamin Netanyahus hjem i Jerusalem og i en park i Tel Aviv for at vise deres frustration over nedlukning af samfundet.

Talsmand fra politiet Micky Rosenfeld siger, at politiet har tilladt demonstrationer at finde sted, men det har måttet gribe ind, da demonstranter i Tel Aviv blandt andet brugte peberspray mod politi.

Episoden førte til flere anholdelser, melder Rosenfeld.

I et nyt udbrud har Israel konstateret mere end 1000 nye smittetilfælde om dagen de seneste uger, og fredag meldte myndighederne om nye restriktioner.

Med de nye restriktioner er butikker, markeder og andre offentlige steder beordret lukket i weekenderne, mens restauranter kun må tilbyde takeaway eller levering..

Netanyahu har indrømmet, at han genåbnede samfundet for tidligt i slutningen af april og i begyndelsen af maj, da landet med ni millioner indbyggere havde reduceret antallet af nye smittede til få nye om dagen.

Demonstranter har kritiseret Netanyahu for ikke at forbedre testkapaciteten i lyset af det nye udbrud. Nogle demonstranter har også beskyldt myndighederne for at være korrupte.

I et forsøg på at dæmme op for offentlighedens vrede meldte Netanyahu tidligere denne uge, at der var planer om at kompensere borgere med kontantbeløb.

Dette er efterfølgende blevet kritiseret af eksperter, der mener, at en målrettet hjælp er gavnlig end en landsdækkende udbetaling.

Coronaepidemien har kostet Israel dyrt, og arbejdsløsheden er steget til over 20 procent.

Over 49.000 mennesker er testet positive for coronavirus i Israel. Af dem er 401 døde, viser tal fra Johns Hopkins University natten til søndag dansk tid.

/ritzau/AFP