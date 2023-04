Politi i Kenya finder 21 døde i efterforskning af kult

21 lig er fundet i Kenya i forbindelse med politiets efterforskning af en kult, hvis følgere menes at have sultet sig selv til døde. Det oplyser to kilder i kenyansk politi lørdag.

Det er ventet, at dødstallet vil stige, efterhånden som efterforskningen skrider frem, siger den ene af politikilderne.

- Siden i går har vi fundet i alt 21 lig, siger den unavngivne politikilde.

- Vi er ikke engang begyndt at kradse i overfladen, så det er en klar indikation om, at vi formentlig vil finde flere lig, tilføjer kilden.

Artiklen fortsætter under annoncen

En anden kilde inden for politiet bekræfter dødstallet.

Blandt ofrene er mindst tre børn, siger en af kilderne.

11 andre af kultens medlemmer blev fundet i live den 14. april og reddet ud fra den skov nær den sydøstlige by Malindi, hvor efterforskningen er centreret. Den yngste af dem er 17 år.

De 11 er bragt til et hospital. Tre af dem er i kritisk tilstand.

Politiet har anholdt den formodede leder af kulten, en præst ved navn Makenzie Nthenge.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han har angiveligt bedt sine tilhængere om at sulte sig ihjel, så de kunne "møde Jesus".

Lokale medier skriver, at han så sent som i marts blev anholdt og sigtet i en sag, efter at to børn angiveligt var blevet sultet ihjel af deres forældre.

Han blev siden løsladt mod en kaution på 100.000 kenyanske shilling. Det svarer til godt 5000 danske kroner.

Politiet anholdt ham igen den 15. april efter at have fundet ligene af fire medlemmer af hans kult.

/ritzau/AFP