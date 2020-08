Politi i Malmø beder om forstærkning efter besøg af Stram Kurs

13 personer ventes sigtet for optøjer, der opstod i forbindelse med afbrænding af Koranen i Malmø fredag.

Svensk politi har bedt om forstærkning efter omfattende uroligheder i Malmø natten til lørdag. Ifølge svenske medier opstod de, efter at medlemmer af Stram Kurs havde afbrændt Koranen.

- Vi har behov for ekstra ressourcer for at kunne klare en fortsat indsats, hvis det kommer til nye uroligheder lørdag aften, siger politiets pressetalsmand i Malmø, Calle Persson.

Omkring 300 deltog i nattens uroligheder, som fandt sted fra omkring klokken 19 fredag aften til over midnat.

Under nattens uroligheder blev overdækkede busstoppesteder ødelagt, lygtepæle blev væltet og reklamesøjler blev smadret.

- Vi er ved at efterforske voldelige optøjer, vold mod tjenestemænd i funktion, hærværk mod politibiler samt en snes brande forskellige steder, siger Patric Fors, som er politiets talsperson i regionen.

13 personer ventes sigtet for optøjer, fem af dem blev anholdt tidligt lørdag. Yderligere en halv snes personer blev tilbageholdt. Midt på dagen lørdag var alle tilbageholdte sat på fri fod.

Flere politifolk blev lettere såret under aftenens og natten uroligheder.

Anmodning om forstærkninger gælder en omfordeling af ressourcer i politiregionen og på nationalt plan. Det gælder blandt andet køretøjer, da en del politibiler er blevet ødelagt af stenkast og fyrværkeri, som blev affyret mod bilerne.

Protestaktionerne og optøjerne opstod efter voldsomme uroligheder i forbindelse med en koranafbrænding i boligkvarteret Rosengården i Malmø.

- Ingen privatpersoner er kommet til skade. Men i politistyrken er nogle kommet lettere til skade, sagde Patric Fors tidligere til Kvällsposten.

Ifølge det svenske nyhedsbureau TT var det medlemmer af det danske parti Stram Kurs, der havde brændt Koranen af.

Ifølge tv-stationen SVT's journalister på stedet var mange af de forsamlede oprørte over afbrændingen af Koranen. Afbrændingen fandt sted i industriområdet Emilstorp i nærheden af Rosengården, skriver TT.

Det var meningen, at lederen af Stram Kurs, Rasmus Paludan, fredag skulle have deltaget i en demonstration i Malmø. Men han blev på vejen stoppet af svensk politi, der gav ham to års indrejseforbud til Sverige. Det skyldes, at de svenske myndigheder vurderer, at der er en risiko for, at han begår kriminalitet

/ritzau/TT