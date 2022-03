Politi i Moskva anholder 300 ved krigsprotest

Antallet af anholdte ved søndagens protest mod Putins militære indsats i Ukraine ventes at stige yderligere.

Politiet i Moskva har søndag anholdt omkring 300 mennesker, der deltog i en demonstration mod krigen i Ukraine.

Det meddeler det russiske indenrigsministerium til nyhedsbureauet Tass.

Billeder og videoer på sociale medier viser demonstranter, der bliver slæbt væk fra stedet af kampklædte politifolk.

Ifølge den uafhængige organisation OVD-Info var der søndag demonstrationer i 21 byer. Antallet af anholdte ventes at stige i løbet af dagen, tilføjer organisationen.

Flere journalister er blandt de anholdte, skriver nyhedsbureauet AFP.

Blandt de politifolk, der var sat ind for at opløse demonstrationen i Moskva, havde flere et "Z" tegnet på deres hjelme.

Bogstavet ses også på kampvogne og andre russiske militærkøretøjer i Ukraine. Det er blevet et symbol på støtte til det, præsident Vladimir Putin betegner som en "særlig militæroperation".

Siden Rusland gik ind i Ukraine 24. februar, er over 14.700 russere blevet anholdt for at demonstrere mod invasionen, viser OVD-Infos opgørelse.

Moskva har længe haft forbud mod at demonstrere, officielt på grund af coronapandemien. Demonstranter risikerer en bøde eller i værste fald en fængselsstraf.

/ritzau/