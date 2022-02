Politi i Paris frygter lastbilprotester som i Canada

Politiet i Paris vil forbyde coronaprotester i den franske hovedstad, hvor de frygter, at lastbiler skal lamme trafikken. Det er nemlig sket i Canadas hovedstad, Ottawa.

- Vi vil indsætte politifolk, der skal forhindre blokeringer af vigtige indfaldsveje. De skal udskrive store bøder og anholde de, som bryder loven.

- Anholdte risikerer fængsel i to år og bøder på helt op til 4500 euro (omkring 33.500 kroner, red.), oplyser politiet i Paris.

Politiet understreger, at ulovlige aktioner vendt mod trafikken også kan medføre fratagelse af kørekort i tre år.

Udmeldingen fra de franske myndigheder kommer på et tidspunkt, hvor konvojer af biler, lastbiler og motorcykler er på vej mod Paris fra mange steder i landet for at demonstrere.

Deltagerne er inspireret af en to uger lang blokade i det centrale Ottawa. Her protesterer vrede lastbilchauffører over coronarestriktioner og vaccinekrav, hvis de skal krydse grænsen til USA.

Hundredvis af lastbilchauffører blokerer den canadiske hovedstad.

Protesterne har også medført en blokade af Ambassador Bridge. Det er verdens største hængebro, som forbinder den canadiske by Windsor med den amerikanske by Detroit.

Over 40.000 pendlere, turister og lastbiler, som fragter varer værdier for 323 millioner dollar, krydser broen hver dag.

På den franske højrefløj har præsidentkandidat Marine Le Pen udtrykt forståelse for demonstranternes mål.

Hun siger, at de er "en anden form for Gule Veste". Det er en henvisning til omfattende protester vendt mod præsident Emmanuel Macrons økonomiske reformer i 2018.

Canadas premierminister, Justin Trudeau, langede torsdag kraftigt ud mod de fortsatte demonstrationer i Ottawa. Han siger, at landets økonomiske genopretning er truet af uroen.

- Man kan ikke afslutte en pandemi med blokader. Vi må bruge videnskab og offentlige handlingsplaner, siger han.

/ritzau/AFP