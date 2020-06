Politi i USA har angrebet pressen over 100 gange under uro

Tåregas, gummikugler og peberspray er blandt de redskaber, som politi bruger mod journalister under protester.

Amerikansk politi har i løbet af de seneste fire dage angrebet journalister mere end 100 gange i forbindelse med demonstrationer efter et formodet politidrab på en sort mand i Minneapolis.

Det fremgår af en kortlægning fra Niemanlab, der er et forskningscenter under Harvard University.

Opgørelsen bekræftes af det undersøgende medie Bellingcat, der mandag aften havde dokumenteret 101 politiangreb på journalister under urolighederne.

Det seneste dokumenterede tilfælde fandt sted uden for Det Hvide Hus i Washington søndag aften.

Her affyrede politistyrker tåregas mod journalister, der var mødt op for at dække demonstrationerne.

Urolighederne er blusset op, efter at den 46-årige sorte mand George Floyd mistede livet i forbindelse med en anholdelse i Minneapolis.

Den ansvarlige betjent er siden blevet fyret og sigtet for manddrab efter episoden.

Det har dog ikke formildet tusindvis af amerikanere, der den seneste uge er gået på gaden i protest mod politiets vold mod sorte amerikanere.

Politiet har slået hårdt ned mod demonstranterne, og i adskillige tilfælde har politiet også angrebet journalister, der dækker urolighederne.

Ifølge Niemanlab har politiets angreb på journalister været mest udbredt i Minneapolis, men der er også registreret tilfælde i mange andre byer.

Søndag aften blev et kamerahold fra nyhedsbureauet Reuters eksempelvis beskudt med gummikugler i Minneapolis.

Fredag blev et hold journalister fra CNN anholdt på en afspærret gade i samme by - en episode, der blev sendt på direkte tv.

Også nordiske journalister har mærket politiets hårdhændede metoder. Lørdag blev VG-journalisten Thomas Nilsson og hans svenske kollega Nina Svaneberg fra Expressen beskudt med gummikugler, da de dækkede urolighederne.

- Politiet fortsatte med at skyde i vores retning. Vi besluttede os for at søge tilflugt på den anden side af gaden. Der opdagede jeg et rødt laserlys, som sigtede på min mave, fortæller Thomas Nilsson til VG.

/ritzau/