Politi jager mulig seriemorder i USA efter fem drab i mørket

Fem tilsyneladende uprovokerede drab på mænd i Californien de seneste måneder har muligvis én og samme gerningsperson.

Det oplyser politiet i byen Stockton ifølge ABC News. Politiet baserer sin hypotese på "efterforskningen og indberetninger".

Mændene - som var i alderen 21 til 54 år - er blevet skudt og dræbt i mørket, mens de gik alene sent om aftenen eller tidligt om morgenen. Politiet ved ikke, hvorfor personerne blev dræbt.

Ingen af mændene blev udsat for røverier eller vold, inden de mistede livet, og alle drabene fandt sted i det samme område på få kvadratkilometer.

Drabene er sket i Stockton. Byen har 320.000 indbyggere og ligger syd for Sacramento og nordøst for San Jose i USA's mest folkerige delstat.

I alt er der nu udlovet dusører på 85.000 dollar - svarende til cirka 640.000 kroner - for informationer, der kan føre til en anholdelse i forbindelse med drabene. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Der er også blev offentliggjort et billede af en person med relevans eller "interesse" for efterforskningen.

På det noget uskarpe billede ses en person bagfra i mørkt tøj og med hovedbeklædning.

Ifølge AP er personen blevet set på flere videoer ved gerningssteder.

- Vi vil beskytte vores lokalsamfund og opklare disse sager med alle de ressourcer, som er tilgængelige, heriblandt DIG, siger Stocktons politikommissær, Stanley McFadden, i et Facebook-opslag.

- Vi har brug for DIN hjælp!!!! Hvis nogen har information om disse efterforskninger, så ring til os med det samme.

Det seneste drab fandt sted kort før klokken 02.00 om natten tirsdag 27. september lokal tid. Det første drab menes at være sket 8. juli.

En af de dræbtes bror, Jerry Lopez, siger til mediet KXTV, at hans bror blot var "på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt".

- Det er svært at forstå, at det her er sket. Min bror og jeg har været som tvillinger, siger han til KXTV.

