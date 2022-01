Politi løslader mistænkt i uopklaret drabssag fra Alperne

En anholdelse onsdag gav håb om, at drabssag fra 2012 kunne nærme sig opklaring. Men nu er mistænkt løsladt.

En næsten ti år gammel, opsigtsvækkende drabssag fra Alperne ser alligevel ikke ud til at være særlig meget nærmere en opklaring.

Torsdag har fransk politi således løsladt en mistænkt mand i sagen.

Han blev anholdt onsdag, hvilket gav spæde håb om, at politiet endelig kunne komme til bunds i den uhyggelige sag fra september 2012.

Her blev tre medlemmer af en britisk familie med irakisk baggrund dræbt. Det samme gjorde en cyklist, der passerede stedet, hvor familien blev dræbt.

De britiske familiemedlemmer, der blev dræbt, var 50-årige Saad al-Hilli, hans hustru, 47-årige Iqbal, samt hustruens 74-årige mor.

Ægteparrets to døtre, der dengang var fire og syv år, overlevede angrebet. Den ældste datter blev dog hårdt såret af skud og slag.

Franske efterforskere har snart arbejdet på sagen i et årti. De har dog haft svært ved at finde både motiv og mistænkte i sagen.

Alle de fire personer, der blev dræbt, blev skudt adskillige gange. Over 20 patronhylstre blev fundet nær den britiske families BMW.

Manden, der onsdag blev anholdt, bidrog for omkring tre måneder siden angiveligt til en rekonstruktion af sagen. Det skete i rollen som vidne.

Han er siden anholdelsen onsdag blevet afhørt i sagen, men der er ikke rejst nogen sigtelse, da hans forklaring ifølge flere nyhedsbureauer gav efterforskerne grund til at udelukke ham.

Ifølge forsvarsadvokaten var tilbageholdelsen af manden også uberettiget, da han allerede i 2015 var blevet frikendt.

Advokaten understreger, at mandens forklaring forbliver, at han befandt sig i området, da drabene fandt sted, men at han aldrig mødte de dræbte.

Anklageren i sagen gjorde det torsdag klart, at efterforskere vil fortsætte med at lede efter gerningsmanden eller gerningsmændene.

Tre personer kommer til at forsætte arbejdet.

/ritzau/AFP