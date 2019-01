Politi massivt til stede på skole i Stockholm

Flere elever og lærere skal have barrikaderet sig i et klasselokale af frygt for en knivmand.

Svensk politi er fredag eftermiddag massivt til stede på en skole i Solna, Stockholm.

Her har flere elever og lærere barrikaderet sig inde i et klasseværelse, da en knivmand angiveligt er på fri fod på skolen.

Det skriver svenske Aftonbladet.

Mediet oplyser, at flere børn i folkeskolealderen er blevet ført ud fra skolen af politiet.

Det svenske politi vil ikke kommentere episoden, men fortæller, at det er til stede med fem patruljevogne.

Klokken 16 havde politiet undersøgt store områder på skolen, men har endnu ikke fundet nogen mand med en kniv.

Der er endnu ingen meldinger om sårede.

/ritzau/