Politi og demonstranter stødte sammen ved prideparade i Serbien

Serbisk politi er lørdag stødt sammen med demonstranter fra højrefløjen, mens tusindvis af mennesker gik i prideparade gennem hovedstaden Beograd.

To grupper på højrefløjen forsøgte at afbryde paraden, oplyser premierminister Ana Brnabic.

Hun tilføjer, at ti politifolk kom lettere til skade, og at fem politibiler blev ødelagt.

- Jeg er meget stolt af, at vi formåede at undgå mere alvorlige episoder, siger Brnabic.

64 demonstranter er anholdt.

Det er ikke umiddelbart oplyst, om der er tale om pridedeltagere eller moddemonstranter.

Men en journalist fra nyhedsbureauet AFP så serbiske politifolk anholde nogle af de demonstranter, der protesterede mod LGBT-arrangementet.

I år skulle den europæiske pride, EuroPride, for første gang holdes i Beograd. Den årlige begivenhed bliver holdt på skift i forskellige europæiske hovedstæder.

Arrangementet skal sætte fokus på rettigheder - eller mangel på samme - for LGBT+-personer. Det er en forkortelse for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner og andre mindretal inden for køn og seksualitet.

Men nogle dage inden lørdagens parade besluttede den serbiske regering at forbyde den.

Det skete, efter at religiøse og nationalistiske grupper havde protesteret.

I forvejen havde landets præsident, Aleksandar Vucic, meddelt, at regeringen ikke ville være vært for arrangementet. Han henviste til, at landet havde travlt med "alle mulige problemer".

På trods af den serbiske regerings beslutning om at forbyde paraden, kom der modsatrettede meldinger fra forskellige ministre. Og paraden fik lov at gå i gang, dog på en forkortet rute.

Flere tusinde mennesker deltog, blandt dem ambassadører fra flere EU-lande og fra USA.

Også mindst 15 medlemmer af Europa-Parlamentet gik med. Blandt dem var danske Karen Melchior (Rad.), som beskrev en spændt stemning, da paraden fik lov at gå i gang.

- Jeg føler mig ikke totalt sikker med råbende og syngende skarer få meter væk, skrev hun på Twitter.

Serbien er kandidatland til at blive optaget i EU. Men inden det kan ske, skal landet blandt andet gennemføre reformer på retsområdet og forbedre forholdene for sine mindretal.

/ritzau/Reuters