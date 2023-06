Politi og hætteklædte støder sammen før demonstration i Leipzig

Efter sammenstød mellem politi og hætteklædte personer fredag venter den østtyske Leipzig lørdag på, om en forbudt demonstration alligevel finder sted i en eller anden form.

En domstol har besluttet at forbyde en demonstration lørdag ved navn Tag X på grund af risikoen for vold.

Demonstrationen er arrangeret af venstreorienterede til støtte for en studerende, som er dømt for angreb på højreorienterede.

Allerede aftenen inden var der sammenstød mellem hætteklædte personer og betjente i den østtyske by. Flere betjente fik mindre skader. En måtte på hospitalet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Tre personer blev anholdt.

Der blev fredag både kastet med sten og fyrværkeri mod betjente fra en gruppe på flere hundrede mennesker. Det oplyser en journalist fra det tyske nyhedsbureau dpa, som var til stede.

Til at begynde med var der ro på forsamlingen af mennesker, men situationen eskalerede, og barrikader af skraldespande blev brændt af under urolighederne, som fandt sted i området Connewitz.

Politiet anvendte tåregas og fik kastet "objekter" på sig fra bygningstage i området. Det oplyser politiet i en meddelelse.

De fleste brande var blevet slukket kort efter midnat, og situationen er blevet mere rolig i løbet af lørdag.

Politi i Leipzig har indført kontrolpunkter på indfaldsveje til byen.

Den planlagte og nu forbudte demonstration lørdag er til støtte for den dømte 28-årige studerende Lina E.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun blev af en domstol i Dresden idømt fem år og tre års fængsel onsdag. Tre medskyldige fik domme på mellem knap to og et halvt års fængsel og lidt over tre års fængsel.

I retslokalet var der stor vrede fra støtter af de dømte, da dommen blev afsagt. Der blev blandt andet råbt "fascistvenner".

Lina E. og en anden person blev fundet skyldige i at have dannet en kriminel forening. De dømte blev derudover fundet skyldige i overfald eller medvirken til overfald.

Føderale anklagere gik efter væsentligt højere domme for en række angreb på højreorienterede i Leipzig, Wurzen og Eisenach mellem 2018 og 2020.

Blandt andet udførte gruppen i oktober 2019 et angreb på en ejer og flere kunder i en restaurant, der er kendt for at være populær blandt nynazister, i byen Eisenach.

/ritzau/dpa