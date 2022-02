Politi rydder op efter tre ugers protester i Canada

Politiet i Canada har søndag fjernet de sidste lastbiler og demonstranter fra det centrale Ottawa, hvor der i over tre uger har været protester mod regeringen og dens coronapolitik.

Politibiler og et betydeligt antal betjente har erstattet de mange lastbiler og demonstranter ved parlamentet i den canadiske hovedstad.

Rengøringshold er søndag i gang med at rydde op og smide både affald og skilte ud, som de tusinder af demonstranter har efterladt.

Canadisk politi har spærret flere gader af omkring bymidten for at forhindre demonstranterne i at generobre området.

Artiklen fortsætter under annoncen

For første gang siden 29. januar vågner Ottawas indbyggere ikke til lyden af slagord og lastbilernes horn.

- Jeg er virkelig glad for at have fået min by tilbage, siger Jeff Lindley, der både bor og arbejder i Ottawas centrum.

- Det er langt bedre i dag. Mere stille og roligt uden den faretruende tilstedeværelse af lastbiler og demonstranter.

Protesterne blev startet af vrede lastbilchauffører, som er imod den canadiske regerings vaccinekrav.

Snart tiltrak demonstrationerne også folk, der generelt er imod regeringen.

De har blokeret centrum af Ottawa i over tre uger, inden politiet greb hårdhændet ind og ryddede stedet.

Sent lørdag aften var der kun en håndfuld demonstranter tilbage, der fyrede fyrværkeri af og sang protestsange fra 1980'erne. Men de var tvunget til at holde sig bag det sikkerhedshegn, politiet har sat op omkring området.

Natten til søndag blev to personer anholdt. Dermed er det samlede antal anholdte oppe på 191, siden politiet rykkede ind for at fjerne demonstranterne fredag.

I alt er 57 biler og lastbiler blevet slæbt væk.

/ritzau/AFP