Politi sætter dusør på forsvundne forældre efter skoleskyderi

Forældre mistænkes for ikke at have reageret på faresignaler fra søn, der fik pistol i julegave.

Myndighederne i USA leder fredag efter forældrene til en 15-årig dreng, som er sigtet for at have skudt og dræbt fire elever på sin skole i delstaten Michigan tirsdag.

Forældrene blev fredag også sigtet i sagen - en anklager mener, at de kan have gjort sig skyldige i uagtsomt manddrab.

Ifølge sigtelsen gav de deres søn det mistænkte drabsvåben i julegave og reagerede ikke i tilstrækkelig grad på flere faresignaler fra ham.

Derfor skulle de fredag være dukket op til et retsmøde.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men det gjorde de ikke, og nu er der udstedt en såkaldt "fugitive" arrestordre på de to - altså en arrestordre for folk, som mistænkes for at være på flugt fra loven. Føderalt politi udlover derudover en dusør på op til 10.000 dollar eller cirka 65.000 danske kroner for informationer, der kan føre til parret.

På Facebook har sheriffens kontor i Oakland County lagt et opslag op, hvor folk opfordres til straks at tage kontakt til myndighederne, hvis de ser den 15-åriges forældre, James og Jennifer Crumbley.

- Hvis de tror, de slipper væk, så må de tro om igen, siger sherif Michael Bouchard til det amerikanske medie CNN.

Jagten på forældrene begyndte, tre dage efter at myndighederne beskyldte parrets 15-årige søn for at stå bag skudepisoden, som er det amerikanske skoleskyderi i 2021 med hidtil flest døde.

To advokater for forældrene, Shannon Smith og Mariell Lehman, har udtalt, at parret ville dukke op til retsmødet.

- De flygter ikke fra ordensmagten, lød det i en pressemeddelelse.

Men et videomøde klokken 16.30 lokal tid fandt ikke sted som planlagt.

Anklagere har beskrevet en række faresignaler fra den 15-årige dreng i dagene op til skyderiet på Oxford High School.

De beskriver, at en lærer en dag så den 15-årige søge på internettet efter ammunition på sin telefon. Læreren gav derefter besked til andre personer på skolen, som gav en melding til moren. Men hun svarede angiveligt ikke.

I en besked til sin søn skrev hun imidlertid:

- LOL, jeg er ikke sur på dig. Du må lære ikke at blive opdaget.

Anklagerne beskriver også, at en lærer fandt en tegning, som den 15-årige havde lavet, den morgen, hvor skyderiet fandt sted. På tegningen var en pistol, blod og en person, der bløder.

Ved siden af stod blandt andet:

- Tankerne vil ikke stoppe - hjælp mig.

Herefter var forældrene ifølge politiet blevet kaldt til skolen, hvor de blev bedt om at sørge for, at deres søn fik professionel hjælp i løbet af 48 timer.

Parret skulle dog have "modsat sig" idéen om at tage ham med hjem og hverken have gennemsøgt hans rygsæk eller spurgt ham om skydevåbnet.

- At forældrene har læst de ord og samtidig vidst, at deres søn havde adgang til et dødbringende våben, er samvittighedsløst, og jeg anser det for at være strafbart, siger anklager i Oakland County Karen McDonald.

Den 15-årig dreng blev sendt tilbage til klassen og dræbte ifølge myndighederne senere på dagen fire elever og sårede yderligere syv personer.

Loven i Michigan forbyder personer under 18 år at købe våben eller være i besiddelse af dem. Kun i særlige tilfælde har de lov til at bære våben, for eksempel ved jagt under opsyn af en voksen.

Det er yderst sjældent, at forældre bliver medanklaget, hvis deres barn har udført et skoleskyderi.

/ritzau/Reuters