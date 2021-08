Politi skyder gummikugler mod demonstranter i Bangkok

Thailandsk politi tog lørdag gummikugler, tåregas og vandkanoner i brug for at stoppe en demonstration i hovedstaden Bangkok.

Her var over tusind mennesker samlet for at vise deres modstand mod regeringens håndtering af coronapandemien og den økonomiske nedtur, der er fulgt i pandemiens kølvand.

Demonstranterne forsøgte at nå frem til det regeringskompleks, hvor premierminister Prayuth Chan-ocha har kontor.

- Vi vil have Prayuth til at gå af. Folk får ingen vacciner, siger en 23-årig demonstrant.

- Vi har ikke nogen job og ikke nogen indtægt. Så vi har ikke andet valg end at protestere, tilføjer han.

Omkring 100 kampklædte betjente afspærrede en gade, der fører til regeringskomplekset, for at stoppe marchen.

Det fik demonstranterne til at kaste med sten og hjemmelavede røgbomber. Desuden blev et politikøretøj stukket i brand, viser billeder fra stedet.

Snesevis af demonstranter blev fragtet derfra i ambulancer eller bag på motorcykler.

Kun omkring seks procent af Thailands godt 66 millioner indbyggere er færdigvaccinerede.

Det meste af landet, herunder også Bangkok, er lukket ned for at begrænse smitten. Der er udgangsforbud om aftenen, og det er forbudt at samles mere end fem personer.

Alligevel har der i de seneste uger været adskillige demonstrationer i Bangkoks gader.

Også Prayuths tidligere politiske allierede har været på gaden i frustration over regeringens håndtering af situationen.

Sidste år oplevede Bangkok en bølge af store demonstrationer mod Prayuth. Det var særligt unge thailændere, der demonstrerede med krav om mere demokrati.

Protesterne har dog ikke været nær så store i år. Det skyldes dels coronapandemien, dels at mange af lederne er blevet anholdt.

Prayuth er tidligere hærchef. Han kom til magten ved et kup i 2014 og er siden blevet valgt ved et stærkt kritiseret parlamentsvalg.

/ritzau/Reuters