Politi skyder gummikugler mod demonstranter i Bangkok

Mindst tre demonstranter blev såret, da politi i Thailands hovedstad, Bangkok, fredag skød gummikugler og tåregas mod hundredvis af mennesker, der var samlet i protest mod regeringen.

På trods af, at der er indført forbud mod at samles i større grupper, er det tredje gang i denne uge, at folk går på gaden i Bangkok. De er vrede over regeringens håndtering af coronapandemien.

Fredag registrerede Thailand 23.418 nye smittetilfælde - det hidtil højeste antal på et enkelt døgn.

Premierminister Prayuth Chan-ochas regering har fået kritik for den langsomme udrulning af vacciner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Mange thailændere er også utilfredse med regeringens indsats over for den økonomiske krise, der er opstået på grund af coronanedlukninger.

- Prayuth må straks træde tilbage, lød det på et af de bannere, demonstranterne havde med fredag.

De forsøgte at trænge igennem politiets afspærringer og marchere mod premierministerens bolig.

Politiet havde rullet pigtråd ud og stillet store containere op i gaden for at forhindre demonstranterne i at nå frem.

Imens skød betjentene tåregas, gummikugler og stråler af vand fra vandkanoner mod menneskemængden.

Nogle demonstranter skød med slangebøsser, hjemmelavede røgbomber og kanonslag mod politiet.

En talsmand for politiet siger, at 14 motorcykler eller scootere blev beslaglagt.

Det er tredje gang i denne uge, at der er protester i dette område af Bangkok. Tirsdag og onsdag udspillede der sig lignende scener, hvor demonstranter sendte kasteskyts mod politiet, som skød med tåregas og gummikugler.

/ritzau/AFP