Politi skyder med skarpt mod demonstranter i Bagdad

Mindst 17 meldes såret i Bagdad. Voldsom uro fortsætter også i flere andre større byer i Irak.

Irakiske sikkerhedsstyrker skød søndag med skarpt mod hundredvis af demonstranter i det centrale Bagdad, siger øjenvidner og en kilde i sikkerhedsstyrkerne til Reuters.

Studenter skal have kastet med sten og molotovcocktails.

Mindst 17 meldes såret ved de voldsomme sammenstød, som sker efter adskillige demonstranter blev dræbt lørdag, da sikkerhedsstyrker stormede Tahrir-pladsen i Bagdad, hvor demonstranterne har slået lejr.

Der var søndag også voldsomme sammenstød i gaderne i den sydlige by Nasiriyah, siger vidner til det tyske nyhedsbureau dpa. Her indtog demonstranter søndag kontrollen med en plads, som fører til al-Habobi Pladsen i det centrale Nasiriyah.

Sikkerhedsstyrker prøver at genåbne broer og gader, som er besat af demonstranter. Mindst tre blev dræbt i Nasiriyah lørdag.

Også i den hellige by Karbala er der uroligheder. Hundredvis af universitetsstuderende har slået telte op i en lejr i byen, efter at den fremtrædende shiamuslimske prædikant Moqtada al-Sadr har trukket sin støtte til demonstranterne tilbage.

Moqtada al-Sadr har millioner af tilhængere i Bagdad og i det sydlige Irak.

Sadrs tilhængere, som har været en betydelig kraft i protesterne mod regeringen og har beskyttet demonstranter mod angreb fra sikkerhedsstyrkerne, begyndte at trække sig fra demonstranternes lejre lørdag morgen.

Derpå kom det til sammenstød, da politiet rykkede ind og begyndte at fjerne barrierer på Tahrir-pladsen, hvor demonstranterne har slået lejr i de seneste måneder.

Demonstranterne beskylder premierminister Adel Abdul Mahdi for at være løbet fra sit løfte om at udpege en ny regering, som irakerne vil kunne acceptere.

Irak har været præget af omfattende protester siden 1. oktober, hvor et stort antal irakere gik på gaden med krav om ændringer i regeringssystemet.

Siden da er over 600 demonstranter blevet dræbt, viser en opgørelse fra Amnesty International.

Demonstranterne mener, at hele systemet er grundlæggende korrupt, og at det er medvirkende til, at mange irakere lever i fattigdom i det olierige land.

Fredag opfordrede den magtfulde irakiske shiamuslimske leder storayatollah Ali al-Sistani de politiske partier i Bagdad til at danne en ny regering hurtigst muligt.

/ritzau/AFP