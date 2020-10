Politi tilbageholder fire personer efter knivdrab i Paris

De fire personer har alle forbindelse til den mistænkte gerningsmand, som politiet har skudt og dræbt.

Fire personer er tilbageholdt, heriblandt en mindreårig, efter at en skolelærer fredag er blevet dræbt ved at få halsen skåret halsen over i en forstad til Paris.

Det oplyser en unavngiven kilde i retssystemet til nyhedsbureauet AFP natten til lørdag.

De tilbageholdte har alle forbindelse til den mistænkte gerningsmand, som politiet har skudt og dræbt efter angrebet.

Angrebet er sket omkring klokken 17 fredag eftermiddag nær en skole i Conflans Saint-Honorine, der er en forstad i det nordvestlige Paris.

Offeret var skolelærer på mellemskoleniveau. Han har vist karikaturtegninger af profeten Muhammed i undervisningen, oplyser politiet til AFP.

Ifølge avisen Le Parisien er det sket i forbindelse med en time om ytringsfrihed.

En politikilde oplyser ifølge nyhedsbureauet Reuters, at offeret er blevet halshugget. Det er dog ikke officielt bekræftet.

Politibetjente på patrulje spottede den mistænkte nær gerningsstedet med en kniv. Betjentene skød manden, da de ville forsøge at anholde ham. Han døde efterfølgende af sine kvæstelser, oplyser politiet ifølge AFP.

/ritzau/