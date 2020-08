Politi: Uheld på motorvej i Berlin var islamistisk angreb

Bilist, der sårede seks i Berlin ved trafikulykker, handlede med fortsæt ud fra islamisme, mener politiet.

Anklagemyndigheden i Berlin siger, at en mand begik en "islamistisk handling", da han med fuldt overlæg forårsagede flere trafikulykker på motorvejen i Berlin, hvorved seks personer blev kvæstet.

- Manden synes at have haft en islamistisk motivation i henhold til vores første undersøgelser, siger en talsperson for anklagemyndigheden til AFP.

Ifølge lokale medier drejer det sig om en 30-årig iraker, som råbte "Allahu Akbar" (Gud er størst), da han steg ud af sin bil tirsdag aften.

- En iraker forårsagede med vilje tre ulykker på A100. Anklagemyndigheden formoder, at der var tale om en religiøst motiveret handling, skriver avisen Berlin Morgenpost.

Onsdag var en stor del af motorvejen lukket efter episoderne, som skete tirsdag aften. Tre af ofrene blev hårdt såret.

Tyske medier skriver, at en motorcyklist er blandt de kvæstede.

Politiet siger, at manden forårsagede tre ulykker i distriktet Tempelhof-Schöneberg.

Ifølge lokale medier standsede manden op midt på motorvejen og placerede en kasse på taget af sin bil og hævdede, at den indeholdt sprængstoffer.

Det blev senere klart, at kassen kun indeholdt værktøj. Manden blev senere pågrebet af politiet.

Omkring 300 personer sad i timevis fast i en bilkø på grund af handlingen.

Berlin blev den 19. december 2016 rystet af et bilangreb på et julemarked ved Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche i Charlottenburg.

En tunesisk mand, som var IS-tilhænger og havde fået afvist sin asylansøgning, dræbte 12 og sårede 49.

Siden 2013 er antallet af islamister, som menes at være farlige, steget markant i Tyskland. Tallet er i perioden blevet femdoblet til omkring 680, viser tal fra landets sikkerhedstjenester.

/ritzau/AFP