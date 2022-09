Politibetjent dør under uro udløst af ung kvindes død i Iran

En politibetjent har mistet livet under de voldsomme demonstrationer, der den seneste uge har præget flere iranske byer.

Det oplyser det iranske nyhedsbureau Irna.

Fire andre medlemmer af politistyrken skal desuden være kommet til skade under sammenstød i den sydvestlige by Shiraz.

I sidste uge døde den 22-årige Mahsa Amini, der blev anholdt af landets moralpoliti på grund af "upassende påklædning".

Der er regler for, hvordan kvinder skal gå klædt i Iran. Reglerne foreskriver, at kvinder skal bære et hovedtørklæde og løst tøj i offentligheden.

Den 22-årige kvindes død har udløst store protester i landet.

Mange folk er vrede over manglende rettigheder, sikkerhed og økonomien, der er udfordret af internationale sanktioner.

I den nordøstlige pilgrimsby Mashhad er et medlem af Irans politistyrke også kommet til skade. Der blev angiveligt sat ild til politibetjenten, men nogle demonstranter slukkede ilden med en brandslukker.

Nyhedsbureauet AFP citerer onsdag en regional anklager for, at to personer onsdag er blevet dræbt i sammenstød.

Det har angiveligt bragt det samlede antal dødsfald op på fem.

Myndighederne har dog ikke fuldstændigt overblik over, hvor mange der er dræbt og kommet til skade under de seneste dages uro.

De nuværende demonstrationer udgør nogle af de største uroligheder siden gadekampe på grund af vandmangel sidste år.

Irans regering beskylder ifølge nyhedsbureauet Reuters fremmede agenter og ikke nærmere specificerede terrorister for at opildne til protesterne.

Rådgivere for Irans åndelige leder, ayatollah Ali Khamenei, har udtrykt kondolencer til Mahsa Aminis familie og sagt, at han er påvirket og ked af hendes død.

Mahsa Amini mistede bevidstheden, mens hun ventede sammen med andre kvinder, der var tilbageholdt af moralpolitiet.

Den 22-årige kvinde lå i koma i tre dage, inden hun fredag døde.

/ritzau/dpa