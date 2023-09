Politibetjent tiltalt for drab på sort mand i London

En britisk politibetjent er blevet tiltalt for drab, efter at han skød en 24-årig sort mand i det sydlige London sidste år.

Det oplyser The Independent Office for Police Conduct, som håndterer klager rettet mod politiet i England og Wales, ifølge Reuters.

Episoden fandt sted 5. september 2022.

Den 24-årige mand, som hedder Chris Kaba, blev stoppet af politiet i sin bil. Efterfølgende blev han ramt af et skud og døde timer efter.

Ifølge Reuters har dødsfaldet udløst flere protester.

Betjenten, som affyrede skuddet, skal i retten i det centrale London torsdag. Han er blevet suspenderet fra sit job.

Chris Kabas familie er ifølge Reuters tilfredse med, at betjenten er blevet tiltalt for drab. De siger, at samfundet bliver nødt til at "se retfærdighed for Chris."

- Chris var så elsket af sin familie og alle sine venner. Han havde en lys fremtid foran sig, men hans liv blev forkortet, sagde familien i en fælles udtalelse.

I et forsøg på at rydde op i politistyrken i London er omkring 1000 betjente blevet enten suspenderet eller arbejder under skærpet tilsyn.

Det oplyste politiet i London, Metropolitan Police, tirsdag ifølge The Guardian.

I alt er der omkring 34.000 betjente i Londons politi.

Tiltaget kommer i kølvandet på en række alvorlige sager, som er kommet frem i politiet.

Mistilliden til politiet er steget i løbet af de seneste år.

Det skyldes blandt andet en sag fra efteråret 2021. Her blev politibetjenten Wayne Couzens tiltalt og dømt for at have dræbt 33-årige Sarah Everard.

Tal fra politiet i London viser, at 275 betjente afventer høringer om grov adfærd. En betydelig del handler om voldsanklager mod piger og kvinder.

/ritzau/