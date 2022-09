Der har været knivstikkeri i London, hvor hundredtusindvis er ved at tage afsked med dronning Elizabeth.

To politibetjente er indlagt efter knivstikkeri i London

To politibetjente er blevet indlagt på et hospital i London, efter at de blev stukket af en mand med en kniv i den centrale del af hovedstaden.

Det skriver nyhedsbureauet AFP og det britiske medie Sky News.

Der er tale om to mandlige betjente. Deres tilstand kendes ikke umiddelbart.

Ifølge Sky News udspillede hændelsen sig ved Leicester Square i London omkring klokken seks tidligt fredag morgen

En strømpistol skal være blevet brugt i situationen, og en mand er blevet anholdt under mistanke for at forårsage stor fysisk skade.

Knivstikkeriet er sket, mens hundredtusindvis af mennesker er samlet i London for at tage en sidste afsked med afdøde dronning Elizabeth.

Billeder fra gerningsstedet viser ifølge Sky News politibetjente holde vagt ved et område, der er markeret med afspærringsbånd. Politiet oplyser, at undersøgelser af "hændelsens omstændighederne er i gang".

Der er i øjeblikket stor travlhed i den britiske hovedstad, hvor de interesserede i fire dage har mulighed for at se dronningens kiste.

Det har resulteret i kilometerlange køer ved Westminster Hall.

Mandag finder selve begravelsen sted. Her vil kongelige og politiske ledere fra hele verden rejse til London for at deltage.

/ritzau/