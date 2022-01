To politibetjente er nu døde efter skudepisode i New York

En 22-årig og en 27-årig politibetjent har mistet livet efter et skyderi i New York-bydelen Harlem fredag.

Endnu en politibetjent har mistet livet i New York, efter han sammen med to partnere fredag rykkede ud til en voldsepisode i den amerikanske storby.

Det skriver New Yorks politikommissær, Keechant Sewell, tirsdag i et tweet.

Det er den 27-årige betjent Wilbert Mora, der tirsdag er død som følge af sine kvæstelser i skyderiet i bydelen Harlem. Fredag døde hans partner, den 22-årige Jason Rivera, ligeledes som følge af skudepisoden.

- Det er med stor sorg, at jeg må meddele betjent Wilbert Moras død.

- Wilbert er en tredobbelt helt. For at vælge at tjene som betjent, for at ofre sit liv for at redde andre og for at give sit liv videre som organdonor. Vores hoveder er bøjede, og vores hjerter er tunge, skriver politikommissæren.

Skyderiet opstod, da en mor i Harlem tilkaldte politiet, fordi hun havde brug for hjælp til at forsvare sig mod sin 47-årige søn.

Det var angiveligt den 47-årige søn, Lashawn McNeil, der skød de to betjente. McNeil blev selv skudt af en tredje betjent og døde fredag.

Drabene på de to politibetjente er første gang siden februar 2019, at betjente bliver dræbt af skud i New York. Det var samtidig tredje gang på mindre end en uge, at betjente blev ramt af skud i storbyen.

Tirsdag i sidste uge blev en betjent såret af skud i benet under en episode med en teenager, der skød sig selv. Torsdag blev en narkobetjent skudt i benet på Staten Island. Begge overlevede deres skader.

/ritzau/