Politi sigter 22-årig efter eksplosion mod politibil i Malmø

En 22-årig mand er sigtet, efter at en politibil i Malmø blev ramt af en eksplosion fredag aften.

En 22-årig mand er blevet sigtet, efter at en politibil i Malmø fredag aften blev udsat for en eksplosion.

Imens er en 26-årig mand løsladt i sagen.

Det oplyser svensk politi natten til lørdag ifølge nyhedsbureauet NTB.

Politiet oplyste fredag aften, at to personer i 20'erne var blevet anholdt i nærheden af gerningsstedet.

Der er sket materielle skader, men ingen personer er kommet noget til.

- Jeg tror, at vi har et ret klart billede af, hvad der er sket, men vi vil ikke gå ud med dette, før vi har læst teknikernes rapport, siger Jerker Olsson fra politiet i Malmø natten til lørdag.

Den 22-årige mand er sigtet for almenfarlig ødelæggelse. Jerker Olsson vil dog ikke fortælle, hvordan manden forholder sig til sigtelsen.

Bilen stod parkeret uden for en politistation på Sallerupsvägen i den sydsvenske by, da eksplosionen ramte omkring klokken halv otte fredag aften.

- Det var en kraftig eksplosion ved politistationen ved Värnhemstorget i den nordlige del af Malmø. Nu afspærrer vi et større område, som skal undersøges, sagde pressetalsmand for politiet Fredrik Bratt umiddelbart efter eksplosionen.

- Det er et angreb på hele retssystemet, når man sprænger en politibil på denne måde, siger politichef i Malmø Andy Roberts til Aftonbladet.

Efterforskningen fortsætter med blandt andet ransagninger, afhøring af vidner og gennemgang af optagelser fra overvågningskameraer, meddeler politiet.

Et øjenvidne fortæller til Aftonbladet, at han sad i sin lejlighed på den anden side af gaden, da han hørte et kraftigt brag. Hans lejlighed blev oplyst af et stærkt lys, fortæller han.

- Det lød meget kraftigt, og det ryger stadig fra motorhjelmen på bilen, sagde øjenvidnet kort tid efter eksplosionen.

Avisen bringer et billede af en politibil, hvor motorhjelmen og skærmen over det ene forhjul er revet delvist af og krøllet.

Det er ikke første gang, at politiet i Sverige rammes af et formodet angreb.

I november eksploderede en håndgranat tæt på politistationen i Uppsala. Her blev otte biler skadet, men ingen mennesker kom noget til.

I oktober registrerede den svenske ordensmagt tre formodede angreb rundt om i landet.

18. oktober detonerede en sprængladning ved indgangen til politistationen i Helsingborg.

28. oktober blev der affyret flere skud mod en villa i Västerås, hvor en politimand bor. Og dagen efter gik det ud over politistationen i Araby, der to gange i løbet af natten blev udsat for hærværk.

Ingen mennesker kom noget til ved nogen af de formodede angreb.

/ritzau/TT