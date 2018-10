Taliban dræber politichef og guvernør i Afghanistan

Afghanske vagter retter deres våben mod amerikanske soldater og afghansk politi. Amerikansk general var målet.

De tre øverste sikkerhedschefer i Kandahar-provinsen i Afghanistan er torsdag blevet dræbt af deres egne vagter.

Politichefen, efterretningschefen og guvernøren blev dræbt, da nogle af guvernørens vagter rettede deres våben mod afghanske politifolk og amerikanske soldater ved et sikkerhedsmøde i Kandahar torsdag.

Foruden de tre højtstående afghanske embedsmænd, der blev dræbt, er to amerikanske soldater blevet såret ved angrebet.

Taliban har taget skylden for angrebet. En talsmand for den militante bevægelse siger, at målet for angrebet var den øverstkommanderende for USA's og Natos styrker i Afghanistan, general Scott Miller.

Den amerikanske general slap uskadt fra stedet, oplyser kilder i Nato. Samme melding kommer fra den afghanske tv-station Tolo.

De to sårede amerikanske soldater er begge bragt væk fra stedet og modtager nu lægebehandling.

De foreløbige meldinger tyder på, at en gerningsmand er død, siger Nato-talsmand oberst Knut Peters. Han har ikke umiddelbart flere oplysninger.

Lørdag skal der være parlamentsvalg i Afghanistan. Taliban har opfordret vælgerne til at boykotte og har truet med at sabotere valget.

Valgkampen er i de seneste måneder blevet ramt af flere angreb, og mindst ti kandidater er blevet dræbt. Onsdag blev kandidaten Abdul Jabar Qahraman dræbt af en bombe, der var placeret under hans sofa.

/ritzau/AP