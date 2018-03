Politichef fyrer betjent i sag om drab på sort mand i USA

Politibetjenten, der skød og dræbte Alton Sterling i 2016, er blevet fyret. En anden betjent er suspenderet.

En hvid politibetjent, som i sommeren 2016 skød og dræbte en sort mand i Baton Rouge i delstaten Louisiana, er blevet fyret med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser byens politichef, Murphy Paul, ifølge nyhedsbureauet AP.

Fyringen af betjenten, Blane Salamoni, sker mindre end en uge, efter at statsadvokaten i Louisiana fastslog, at der ikke skal rejses tiltale mod nogen i sagen.

I alt var to hvide politibetjente involveret i den dødelige konfrontation med den 37-årige far til fem Alton Sterling uden for en dagligvarebutik i juli 2016.

Politichef Murphy Paul oplyser, at den anden betjent, Howie Lake ll, er blevet suspenderet i tre dage. Howie Lake var med til at vælte Sterling omkuld og fastholde ham på jorden, men han affyrede ikke sit våben den dag.

- Min beslutning er ikke baseret på politik, siger politichefen på et pressemøde.

- Den er heller ikke baseret på følelser. Den er baseret på sagens faktiske omstændigheder.

Begge politibetjente har været på lønnet, administrativ orlov siden skyderiet.

/ritzau/