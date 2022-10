Politichef i London: Hundredvis af betjente burde smides ud

Efter en større undersøgelse af, hvordan politiet i London håndterer klager over sine betjente, erkender politichef Mark Rowley, at hundredvis af hans betjente burde være blevet sparket ud af tjenesten.

Ifølge Mark Rowley bliver mellem 30 og 50 personer hvert år fyret som følge af disciplinærsager. Men bedømt på, hvad Rowley har læst i rapporten, lyder det til at være alt for lidt.

- Der må være hundredvis af personer, som ikke burde være her. Som burde være smidt ud, siger politichefen ifølge BBC.

Undersøgelsen blev sat i gang blandt andet som følge af drabet på 33-årige Sarah Everard i marts 2021, hvor en betjente brugte sit politiskilt og sine håndjern til at "anholde", kidnappe, voldtage og siden dræbe kvinden.

Ifølge undersøgelsen er der i politiet en kultur for, at mellemledere opfordrer betjente og andre ansatte i politiet til ikke at klage over kollegers opførsel.

Hvis kolleger i politiet alligevel klager, konkluderes der i 50-60 procent af klage-sagerne, at der ikke er noget at undersøge.

Hvis der så endelig oprettes en sag, tager den ifølge undersøgelsen for lang tid at undersøge. I gennemsnit tager det politiet i London 400 dage at undersøge en klage over sine egne betjente.

Samtidig er det ifølge undersøgelsen ikke tilfældigt, hvilke sager der bliver gjort noget ud af. Sager om diskrimination eller seksuelle forseelser bliver i mindre grad taget op, end andre klager over betjente.

Når der bliver rejst sager, bliver betjente med gentagne sager ikke altid mødt af sanktioner eller en fyreseddel. Mellem 2013 og 2020 var omkring hver femte betjent, som der blev klaget over, en genganger i klagesystemet.

Alligevel er det under en procent af de betjente, som er blevet fyret. Undersøgelsen har ikke fundet nogen tegn på, at man ser på, om en betjent har modtaget andre klager, når en klagesag behandles.

I et tilfælde var der 11 klagesager over den samme betjent. Sagerne dækkede blandt andet over voldelig adfærd, sexchikane, seksuelt overgreb, svindel og distribution af nøgenbilleder af sig selv.

Før den første af betjentens sager var afgjort, var der oprettet seks nye klager.

Samtidig fører klager over sorte betjente og betjente med asiatisk baggrund i langt højere grad til disciplinær-sager end ved hvide betjente.

Undersøgelsen af politiet i London følger i kølvandet på den tidligere politichef Cressida Dicks opsigelse. Den tidligere politichef tiltrak sig kritik for politiledelsens håndtering af en række sager.

I december 2021 blev to betjente også fængslet efter at have taget billeder af sig selv sammen med to dræbte søstre og delt dem i en gruppe på beskedtjenesten WhatsApp.

Ifølge BBC undersøger politiet for tiden mere end 600 sager om vold og seksuelle overgreb mod betjente i London.

- Jeg beklager til dem, vi har skuffet. Både offentligheden og vores ærlige og dedikerede betjente, lyder det i et svar fra Mark Rowley efter undersøgelsen.

- Offentligheden fortjener en bedre politi i London, og det gør vores gode folk, der bestræber sig hver dag på at gøre en positiv forskel for Londons indbyggere.

/ritzau/