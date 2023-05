Politiet affyrer vandkanoner og tåregas mod Khans tilhængere

Der er udbrudt uroligheder og demonstrationer flere steder i Pakistan efter anholdelsen af den tidligere leder Imran Khan.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I Khans hjemby, Lahore, har flere demonstranter blokeret gaderne, og politiet er i højeste alarmberedskab og har affyret vandkanoner.

Også i havnebyen Karachi er der protester, oplyser folk til stede i området ifølge nyhedsbureauet Reuters. Her har politiet brugt tåregas.

Også i byerne Multan og Hyderabad er der demonstrationer, viser billeder.

Imran Khan blev også forsøgt anholdt i midten af marts. Politiet måtte dog opgive det efter store sammenstød med Khans tilhængere.

Tirsdag lykkedes det så at gennemføre anholdelsen i forbindelse med en korruptionssag mod den 70-årige ekspremierminister. Adskillige kampklædte styrker medvirkede til at få Khan ført bort i et køretøj.

Anholdelsen har fået Khans parti, Tehreek-e-Insaf (PTI), til at opfordre dets tilhængere til "lukke Pakistan ned". Det skriver Reuters.

- Nu er det jeres tur, Pakistans folk. Khan har altid bakket jer op. Nu er det på tide, at I skal bakke ham op, skriver partiet på Twitter.

Pakistans indenrigsminister, Rana Sanaullah, siger tirsdag eftermiddag, at der er blevet udstukket ordrer til politiet om at håndtere Khans tilhængere med fast hånd, hvis de bryder loven eller skaber utryghed.

Imran Khan var premierminister i Pakistan fra august 2018 til april 2022.

Khan, der er tidligere cricketstjerne, blev tvunget til at gå af, da han i april sidste år tabte en tillidsafstemning. Han havde forud for afstemningen forsøgt at forhindre den ved at opløse nationalforsamlingen.

Det blev dog erklæret ugyldigt af den pakistanske højesteret, og Khan tabte afstemningen. Han er blevet bandlyst fra at stille op til valg i fem år.

