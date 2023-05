Politiet anholder eftersøgt mand efter masseskyderi i Serbien

Den formodede gerningsmand bag et masseskyderi, som kostede otte personer livet i Serbien torsdag aften, er blevet anholdt.

Det oplyser det statslige serbiske medie RTS fredag morgen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge RTS' oplysninger er den mistænkte blevet anholdt nær byen Kragujevac i det centrale Serbien.

Der er foreløbig ikke yderligere oplysninger om anholdelsen eller om manden, der er blevet pågrebet.

Masseskyderiet fandt sted i en landsby nær Mladenovac, der ligger 60 kilometer syd for hovedstaden Beograd.

Gerningsmanden kom kørende i en bil, inden han standsede, trådte ud af bilen og begyndte at skyde omkring sig, rapporterer RTS ifølge CNN.

Foruden de otte dræbte blev 13 såret. Blandt de dræbte var blandt andet en politibetjent og hans søster, skriver CNN.

Efter skyderiet efterlyste politiet i Serbien en 21-årig mand. 600 politifolk - heriblandt antiterrorstyrker og gendarmer - blev sat ind i jagten på manden.

Ifølge det serbiske medie Telegraf fulgte herefter en politijagt gennem flere serbiske byer natten til fredag, hvor den formodede gerningsmand kom i ildkamp med politiet. Det er dog ikke blevet bekræftet af politiet.

Serbiens indenrigsminister, Bratislav Gašić, har fortalt til Telegraf, at han betegner skyderiet som en "terrorhandling".

Reuters har forsøgt at få en kommentar fra indenrigsministeriet om selve anholdelsen af den mistænkte, men foreløbig uden held.

Skyderiet udspillede sig, mindre end 48 timer efter at et andet masseskyderi kostede ni personer livet på en skole i Beograd.

Otte af ofrene var børn, mens også en sikkerhedsvagt mistede livet.

Bag skyderiet stod en 13-årig dreng, som meldte sig selv til politiet.

Indtil denne uge har masseskyderier været sjældne i Serbien. Det er til trods for, at Serbien er det land i Europa, hvor den største andel af befolkningen ejer et skydevåben.

Ifølge CNN ejer 2,7 millioner personer et skydevåben i Serbien. Landet har syv millioner indbyggere.

