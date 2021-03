Politiet beder Nationalgarden om at blive i Kongressen

USA's forsvarsministerium er blevet anmodet om at forlænge udstationeringen af Nationalgarden i Kongressen.

Da tilhængere af den tidligere amerikanske præsident Donald Trump den 6. januar stormede Kongressen i USA's forbundshovedstad, Washington D.C., blev der sendt soldater fra Nationalgarden afsted for at hjælpe den trængte politistyrke.

Siden har Nationalgarden været i området ved Kongressen, og nu beder det særlige kongrespoliti Nationalgarden om at blive et stykke tid endnu.

Det siger John Kirby, talsmand for Pentagon, USA's forsvarsministerium.

Han oplyser, at politiet i Kongressen har anmodet Nationalgarden om at blive.

Han siger, at det nok er i en tidsramme på "nogle måneder".

Talsmanden fortæller ikke, hvilken trussel der måtte være mod Kongressen.

Men Yogananda Pittman, fungerende chef for politistyrken i Kongressen på Capitol Hill, sagde i februar, at ekstremistiske grupper forsøger at hindre, at Joe Biden, der har afløst Trump som præsident, måske holder en State of the Union-tale.

Der er endnu ikke klart, om Biden har tænkt sig at holde den traditionsrige tale om nationens tilstand. Det er ikke et krav, at præsidenter holder den - og de sidste seks præsidenter har ikke gjort det det år, hvor de er blevet indsat.

Når talen holdes, sker det i Kongressen for begge kamre, Repræsentanternes Hus og Senatet.

Efter stormen på Kongressen er der rejst afspærringer for at beskytte kongresbygningen.

Omkring 5000 soldater fra Nationalgarden er mobiliseret og klar til at rykke ud for at hjælpe politiet.

Deres nuværende mission udløber imidlertid den 12. marts.

Hver delstat i USA har en nationalgarde, som den kan indsætte, hvis det er nødvendigt.

Det kan skyldes trusler eller i forbindelse med naturkatastrofer.

Washington D.C. er imidlertid ikke en delstat, så i det her tilfælde er det Forsvarsministeriet, som er kommet til hjælp med Nationalgarden.

/ritzau/AFP