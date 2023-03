Protest mod ny agentlov udvikler sig voldeligt i Georgien

Politiet i Georgien har brugt tåregas og vandkanoner mod demonstranter, der udenfor landets parlament protesterer mod et udkast til en lov om "udenlandske agenter"

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Demonstranterne er gået på gaden, efter at landets lovgivere har givet indledende godkendelse til en lov, som kritikere betegner som et udtryk for, at landet bevæger sig i en mere autoritativ retning. En lov, som ifølge kritikerne også kan påvirke landets forsøg på at blive en del af EU.

Et øjenvidne i hovedstaden Tbilisi fortæller til nyhedsbureauet Reuters, at politiet har anholdt personer langs med en central gade i byen.

Tidligere tirsdag stødte politiet sammen med demonstranter, der kastede med sten og molotovcocktails. Herefter samlede gruppen af demonstranter sig foran parlamentet.

I en udtalelse oplyser landets indenrigsminister, at flere personer fra begge sider af protesten er kommet til skade, efter hvad ministeriet omtaler som en ekstrem voldelig protest.

Tirsdag understregede Georgiens præsident, Giorgi Garibashvili, sin støtte til loven. Det skete under en tale i den tyske hovedstad, Berlin. Her sagde han, at loven møder "europæiske og globale standarder".

EU's udenrigschef, Josep Borrell, siger, at udkastet er udtryk for en "meget skidt udvikling" for landet, der kan påvirke forbindelserne til Den Europæiske Union.

Hvis loven bliver til virkelighed, skal organisationer, der modtager mere end 20 procent af deres støtte fra udlandet, registrere sig som "fremmede agenter". Hvis ikke kan organisationen pålægges en bøde.

Ifølge kritikere minder loven om en russisk lov fra 2012, der siden er blevet brugt til at slå ned på politiske afvigere.

/ritzau/