Politiet bruger vandkanon under stor demonstration i Tel Aviv

Titusindvis af israelske demonstranter har været på gaden i Tel Aviv og andre byer lørdag for at vise deres utilfredshed med en foreslået retsreform.

Demonstranterne mener, at reformen kan føre regeringen i en mere autoritær retning.

Israelske medier estimerer, at der ved lørdagens demonstration var 150.000 mennesker. Det er den 27. demonstration, siden planerne om en ny retsreform blev afsløret i januar.

Lørdagens demonstrationer skete, inden en afstemning i parlamentet mandag om en nøgleforordring i reformen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Politiet har ikke givet tal på, hvor mange der var til demonstrationerne.

- Vi må handle imod, hvad Netanyahus regering gør ved vores land og mod den israelske drøm, siger historiker Yuval Noah Harari til demonstrationen i Tel Aviv.

- Hvis Netanyahu-regeringen ikke stopper, vil den snart finde ud af, hvad der sker, når vi bliver sure.

Politiet brugte en vandkanon til at sprede omkring 100 demonstranter, der blokerede en hovedvej i Tel Aviv, siger en AFP-journalist.

Den foreslåede retsreform vil give israelske politikere mere magt over domstolene.

Regeringen argumenterer for, at reformen er nødvendig for at sikre en bedre magtbalance i landet.

Artiklen fortsætter under annoncen

I marts satte Netanyahu arbejdet med reformen på pause. Siden da har regeringen forsøgt at forhandle med oppositionen uden held.

Og mandag fortsætter regeringen altså med planen om at få reformen igennem. Der skal et lovforslag, der har til formål at stoppe retsvæsnets ret til at tage stilling til "rimeligheden" af regerings beslutninger, førstebehandles.

Det kan få betydning for udpegelsen af ministre. I januar var Netanyahu tvunget til at fyre en minister efter at højesteret blandede sig på grund af en tidligere dom om skatteunddragelse.

Der er blevet varslet endnu en dag med demonstrationer tirsdag.

- Hvis vi ikke stopper det, der sker lige nu, er der ingen vej tilbage, siger Amit Lev, en 40-årig chef i techbranchen om demonstrationerne.

/ritzau/AFP