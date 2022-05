Der gik mere end en time fra bevæbnet teenager brød ind på skole i Uvalde, til at politiet standsede ham.

Politiet efterforskes i USA's værste skoleskyderi i et årti

Politiets håndtering er blevet centrum for efterforskningen af tirsdagens skoleskyderi i den mindre by Uvalde i Texas.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Den mistænkte gerningsmand var inde på skolen i en time, hvor han nåede at dræbe 21 mennesker, før politiet skød og dræbte ham. Skoleskyderiet er det værste af sin slags i et årti i USA.

Spørgsmålet om, hvorvidt der gik for lang tid, før politiet handlede, kan føre til retssager og endda strafferetlige anklager mod politiet, skriver AP.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge nyhedsbureauet Reuters forblev næsten 20 politibetjente uden for et klasselokale, mens børn indenfor var i panik og forsøgte desperat at ringe til alarmcentralen.

I alt blev der foretaget otte opkald til alarmcentralen inde fra klasseværelset, mens politiet stod udenfor.

En pige havde blandt andet ringet til politiet klokken 12.03 og fortalt, hvilket lokale den mistænkte gerningsmand befandt sig i.

Mere end tre kvarter efter opkaldet stormede politiets specialstyrker skolen og standsede skoleskyderen.

/ritzau/