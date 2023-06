Politiet finder fire såret af skud i Stockholm

Fire personer er blevet fundet ramt af skud ved en undergrundsstation i det sydlige Stockholm.

Politiet har lukket undergrundsstationen ifølge avisen Expressen.

Politiet modtog et alarmopkald kort efter klokken 18.

Da betjente nåede frem til undergrundsstationen i Farsta, fandt man to personer ved indgangen, der var ramt af skud.

Lige derefter fandt man yderligere to personer i nærområdet, som også var ramt. Den ene blev fundet foran en kirke.

Politiet har lukket undergrundsstationen, så eventuelle gerningsmænd ikke kan slippe væk den vej.

Det er uvist, hvor alvorlige skudskader der er tale om, siger politiet, der er talstærkt til stede i området.

- Vi har afspærret de steder, hvor de ramte blev fundet, siger politiets talskvinde Towe Hägg ifølge nyhedsbureauet TT.

Hun oplyser, at politiet har stoppet en bil i bydelen Järna en del kilometer derfra. Og to personer er tilbageholdt.

Inden for et døgn er i alt syv personer blevet ramt af skud i den svenske hovedstad.

Ud over de fire, der er ramt i bydelen Farsta, er to blevet såret i Solna og en i Jordbro. Det skete fredag aften.

Et øjenvidne fortæller Expresses, at han stod sammen med sine to mindreårige børn mellem et butikscenter og nedgangen til undergrundsbanen i Farsta, da han pludselig hørte skud.

- Det lød "bambambam" 8 til 12 gange. Jeg kunne høre, at det ikke var fyrværkeri, og jeg mærkede med det samme, at pulsen steg, siger han.

Det lykkedes ham at få gennet sine børn ind i en kiosk i nærheden for at komme i sikkerhed.

Han fortæller, at han så to personer, der sprang forbi kiosken, men han ved ikke, om det var gerningsmændene.

