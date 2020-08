Politiet i Chicago anholder over 100 under plyndringstogt

13 betjente kom til skade, da hundredvis af mennesker knuste ruder og plyndrede butikker i centrum af Chicago.

Politiet i Chicago har i løbet af natten til mandag anholdt over 100 personer under et plyndringstogt i et velkendt shoppingområde i centrum af byen. I samme tidsrum er 13 politibetjente kommet til skade.

Det oplyser politiet mandag.

Søndag aften strømmede hundredvis af mennesker til den såkaldte Magnificent Mile i centrum af Chicago, hvor de knuste ruder, plyndrede butikker og stødte sammen med politiet.

Politiinspektør David Brown siger, at urolighederne blev udløst af opslag på sociale medier, hvor der blev "opfordret til at plyndre". Angiveligt i kølvandet på en skudepisode mellem politiet og en 20-årig mand.

- Dette var ikke en organiseret protest. I stedet var dette en kriminel hændelse. Dette var en voldshandling mod vores politibetjente og vores by, siger David Brown på en pressekonference.

Ifølge politidirektøren er 13 betjente kommet til skade under urolighederne søndag aften og natten til mandag lokal tid.

- Når betjente udfører deres job og anholder folk med risiko for selv at blive skudt, så har jeg kun ros tilovers for indsatsen fra politiet i Chicago, siger han.

