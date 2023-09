Politiet i Florida stopper 10-årig i bil på flugt fra sin mor

Politiet i den amerikanske delstat Florida fik sig tidligere på ugen noget af et chok ved et ellers rutinemæssigt trafikstop.

I den hvide sedan, som blev bedt om at trække ind til siden, var det nemlig en 10-årig dreng, der sad bag rettet, skriver mediet BBC.

Ved siden af ham sad drengens 11-årige søster.

Søskendeparret var blevet meldt savnet af deres mor, efter at de efter sigende var flygtet hjemmefra, da hun havde konfiskeret deres elektroniske apparater.

Betjentene havde ifølge avisen The Guardian forventet at blive konfronteret med biltyve, hvorfor de trak deres pistoler og beordrede chaufføren og passageren til at træde ud.

Trafikstoppet, der skete klokken 03.50 om natten, fandt sted i byen Alachua, omkring 320 kilometer fra børnenes hjem i North Port.

Betjentene fik at vide, at "begge børn var utilfredse med deres mor, fordi hun havde konfiskeret deres elektroniske apparater, hvilket menes at være blevet gjort, fordi de ikke brugte dem hensigtsmæssigt", lyder det i en udtalelse fra sheriffens kontor i Alachua ifølge BBC.

I udtalelsen uddybes det yderligere, at der ikke var grund til at tro, at børnene på nogen måde blev mishandlet derhjemme.

Efter stoppet tog deres mor den tre timer lange tur nord for sit hjem for at hente børnene.

- Vores betjente talte yderliggående med deres mor, som tydeligvis gør sit bedste for at opfostre to unge børn, og hun var meget modtagelig over for de anbefalinger, hun fik i forhold til at få hjælp, lyder det i udtalelsen.

I Florida kan man få kørekort, når man fylder 15 år, men man må kun køre med en erfaren ledsager i bilen, før man kan få det fulde kørekort som 18-årig.

