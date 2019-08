Politiet i Hongkong anholder 12-årig blandt 36 personer

Demonstranter i Hongkong kastede brandbomber, og politiet svarede igen ved brug af vandkanoner og tåregas.

36 personer, herunder en 12-årig, er blevet anholdt af politiet i Hongkong efter nye voldsomme protester.

Det meddeler Hongkongs politi i en pressemeddelelse mandag.

Anholdelserne skete, efter at voldsomme protester mod regeringen fandt sted søndag aften.

Her kastede demonstranter med sten og brandbomber mod politiet, der svarede igen ved brug af vandkanoner og tåregas.

Samtidig trak flere betjente deres pistoler, og et varslingsskud blev affyret, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Det er første gang i løbet af de tre måneder, som demonstrationerne har varet, at der er affyret skud, oplyser politiet.

- De eskalerende, ulovlige og voldelige aktioner fra radikale demonstranter er ikke bare skandaløse, de skubber også Hongkong på grænsen til en meget farlig situation, udtaler regeringen i en erklæring.

De 36 personer, der blev anholdt, er mellem 12 og 48 år. Syv af dem er kvinder. De er anholdt for at have forsamlet sig ulovligt, for angreb mod politiet og for besiddelse af våben.

Urolighederne gør søndag aften til en af de hidtil mest voldelige aftener, Hongkong har oplevet i de seneste tre måneder med daglige demonstrationer.

Dagen begyndte ellers fredeligt, da tusindvis af mennesker i silende regn gik i et demonstrationsoptog.

Oprindeligt protesterede hundredtusinder af indbyggere mod en omstridt lov om udlevering af folk til retsforfølgelse i Kina. Men siden har det udviklet sig til et krav om styrket demokrati, og om at den Beijing-loyale regering går af.

