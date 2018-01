Politiet i Malmø er mål for angreb

Kriminelle unge forventes at stå bag angreb mod politiet i Malmø de seneste måneder. Det er deres modsvar til politiets hårde linje over for dem, mener ekspert.

Klokken var lidt over 21, da en sprængladning onsdag blev kastet over hegnet til politistationen i Rosengård i Malmø.

På parkeringspladsen foran stationen eksploderede ladningen, der var så kraftig, at det efterlod et krater i asfalten.

Det er de kriminelle, der slår tilbage mod politiet for deres hårde linje, forklarer Daniel Vesterhav, enhedschef ved det kriminalpræventive råd i Sverige, Brottsförebyggande Rådet.