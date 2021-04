Politiet i Minneapolis skal efterforskes efter drabsdom

USA's justitsminister ønsker efter drab på George Floyd at se, om der var en ulovlig praksis hos politiet.

USA's justitsminister, Merrick Garland, siger onsdag, at han vil sætte en undersøgelse i gang mod politiet i Minneapolis.

Det fortæller han dagen efter, at den tidligere politimand Derek Chauvin blev dømt for drab på den sorte amerikaner George Floyd.

Chauvin var ansat hos politiet i Minneapolis i delstaten Minnesota. I maj sidste år begik han sin forbrydelse. Han holdt sit knæ på halsen af George Floyd i over ni minutter under en anholdelse. Det kostede Floyd livet.

- I dag kan jeg meddele, at justitsministeriet har indledt en civil undersøgelse for at kunne afgøre, om Minneapolis' politi har etableret et mønster eller en praksis for politivirksomhed, der er i strid med forfatningen eller er ulovlig, siger Garland.

Her skal det undersøges, om diskrimination er blevet en del af det mønster, lader han forstå.

Skyldig-dommen tirsdag til den hvide politimand Derek Chauvin anses af mange i USA som milepæl i USA's historie. Her har der tidligere været en kutyme for, at politifolk frikendes i sager, hvor de er involveret i drab på sorte.

USA's justitsminister har tidligere sagt, at lovbrud inden for politiet vil have meget høj prioritet at bekæmpe.

Præsident Joe Biden holdt en tale, kort efter Chauvin var blevet kendt skyldig af et nævningeting tirsdag. Han kaldte dommen et "gigantisk skridt" i retning af retfærdighed i USA.

Hvis en efterforskning af politiet i Minneapolis når frem til, at der et mønster af diskrimination, så kan det føre til civile søgsmål mod byen Minneapolis. Det kan presse politikere og politifolk til at rydde op i en dårlig og ulovlig kultur.

- Justitsministeriet vil ikke vakle i arbejdet på at sikre lighed for loven, siger Garland.

/ritzau/Reuters