Politiet slog ring om Tysklands kvinder

Tusindvis af politifolk var nytårsaften på gaderne i de tyske storbyer for at hindre, at kvinder blev seksuelt krænket. Alligevel er der meldinger om overgreb.

Tyskerne har lært på den hårde måde, at kvinder risikerer at blive krænket seksuelt nytårsaften i det offentlige rum.

Det skete i Köln for to år siden, da der efter nytårsaften blev anmeldt omkring 1200 sexovergreb i området omkring byens banegård og den berømte kirke. Her var hundredvis af unge mænd af overvejende nordafrikansk afstamning samlet.

Siden har myndighederne forberedt sig. For et år siden var der langt flere betjente udkommanderet, og søndag aften var der atter sendt tusindvis af ekstra politifolk på gaderne.