Politiet tager tåregas i brug mod demonstranter i Georgien

Politiet i Georgien har tirsdag taget både tåregas og vand i brug i forsøget på at slå ned på protester i hovedstaden, Tbilisi.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Demonstranter er gået på gaden i protest mod en mulig lov om "fremmede agenter", der er blevet debatteret i landets parlament. Oppositionen betragter loven som autoritær og russisk-inspireret.

Lovforslaget vil kræve, at organisationer, som modtager mere end 20 procent af deres finansiering fra udlandet, stemples som "offentlige agenter".

Kritikere har stemplet forslaget som "den russiske lov" og sammenligner den med lignende lovgivning i Rusland. Her er den blevet brugt til at slå ned på politiske modstandere.

Et øjenvidne har ifølge nyhedsbureauet set politiet fysisk angribe demonstranter, som smed æg og flasker mod betjente, der herefter tog tåregas og vandkanoner i brug. Det skete i forsøget på at fordrive demonstranterne fra området omkring parlamentet.

Tidligere har politiet brugt peberspray og knipler mod demonstranter, der forsøgte at blokere for parlamentsmedlemmers mulighed for at forlade parlamentets bagindgang.

Ord som "slaver" og "russere" blev råbt mod politiet.

Lovforslaget splitter et allerede politisk splittet Georgien.

Det ventes, at regeringspartiet vedtager lovforslaget. Det skal dog igennem yderligere to høringer for at blive en realitet.

Tirsdag sluttede uden stemmeafgivelse, og debatten i parlamentet genoptages onsdag.

USA, Storbritannien og EU har kritiseret lovforslaget. EU tildelte Georgien kandidatstatus i december, men har sagt at lovforslaget kan forhindre integrationen i unionen, hvis det vedtages.

