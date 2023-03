Politiets bodycams viser intens jagt på gerningsmand i Nashville

Politiet i Nashville har tirsdag offentliggjort optagelser fra politiets aktion i forbindelse med et dødeligt skoleskyderi mandag.

Det skriver nyhedsbureauet AP og flere amerikanske medier.

Tre niårige børn og tre voksne blev dræbt, da 28-årige Audrey Hale angreb en kristen privatskole i Nashville i den amerikanske delstat Tennessee.

På optagelser fra betjenten Rex Engelberts bodycam kan man se forløbet, fra politiet ankommer til skolen, til gerningsmanden bliver skudt.

Uden for skolen fortæller en kvinde, at "alle børnene er i sikkerhed, men der er to børn, som vi ikke ved, hvor er". Det skriver AP.

Herefter indleder Rex Engelbert og to kolleger en intens jagt inde på skolen.

De afsøger først en række lokaler, inden de hører lyde fra 1. sal. De bevæger sig op ad en trappe, og kort tid efter høres adskillige skud.

- Fjern dine hænder fra våbnet, råber en betjent to gange. Man kan herefter se gerningsmanden ligge livløs på gulvet.

Der er også offentliggjort optagelser fra betjent Michael Collazos bodycam.

Bodycams er kameraer, som amerikansk politi bærer på kroppen for at optage og dokumentere eksempelvis anholdelser.

28-årige Hale var tidligere elev på skolen og havde angiveligt tegnet et detaljeret kort over skolen. Herunder en oversigt over mulige indgange.

Politiet har givet forskellige meldinger om gerningsmandens køn.

I flere timer mandag beskrev politiet Hale som værende en kvinde. Ved en pressekonference mandag eftermiddag lød det så, at Hale var transmand.

Efter pressekonferencen ville politiet ikke uddybe emnet, skriver AP.

I en mail tirsdag skriver en talsmand for politiet, at Hale "blev tildelt hunkøn ved fødsel, men brugte mandlige pronominer på en profil på sociale medier.

Politiet i Nashville kender tirsdag endnu ikke motivet bag angrebet.

