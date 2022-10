Politiets elefantryttere får ram på menneskeædende indisk tiger

Indisk politi har i weekenden skudt og dræbt en tiger, som havde fået tilnavnet "menneskeæderen fra Champaran".

Det frygtede dyr har dræbt mindst seks mennesker den seneste måned og ni mennesker i alt i udkanten af et tigerreservat i regionen Champaran i det østlige Indien.

Det oplyser indiske myndigheder søndag lokal tid.

Omkring 200 betjente og personer fra de lokale myndigheder deltog i en større operation for at få nedlagt dyret. Også politibetjente på elefanter var med til at opspore tigeren.

Artiklen fortsætter under annoncen

Blandt ofrene for tigeren var en kvinde og hendes otteårige dreng, som lørdag mistede livet.

Men selv før de seneste to mennesker var blevet dræbt af tigeren, var den af myndighederne blevet klassificeret som "en menneskeæder". Det betød, at den lovligt kunne dræbes.

Tidligere havde myndigheder forsøgt at bedøve tigeren. Men det var mislykkedes.

- To hold drog lørdag eftermiddag ind i skoven på to elefanter, og det tredje ventede der, hvor vi regnede med, at tigeren ville gå ud - vi affyrede fem skudsalver for at dræbe den der, siger Kiran Kumar, som er lokal politichef.

Dyret var en han, formentlig mellem tre og fire år.

Operationen tog omkring seks timer. Otte skytter var involveret, oplyser Kumar.

Området har givet tigeren gode muligheder for at overraske og angribe mennesker og deres dyr, da der er mange store marker med sukkerrør.

Et af ofrene - en 12-årig pige - blev ifølge meldinger slæbt ud af sin seng onsdag aften af tigeren.

Lokale i landsbyerne omkring tigerreservatet var stoppet med at gå ud om aftenen efter tigerens første angreb i maj. Det gik hårdt ud over en teenager.

Men på trods af "faren for en tiger, var det ikke muligt for os at blive inde i vores huse, da vi skulle fodre vores kvæg". Det fortæller Ram Kisun Yadav, en beboer i en af landsbyerne, til avisen Hindustan Times.

Lokale fejrede det, da dyret endelig blev skudt. Det skete, efter en nat hvor landsbyboerne havde slået på blikdåser for at skræmme tigeren væk, hvis den var tæt på landsbyen.

Naturforeninger mener især, at det er de større og større menneskelige bosættelser, som fører til stadig flere sammenstød mellem dyr og mennesker i dele af Indien.

/ritzau/AFP