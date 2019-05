Politiker bag husstandsomdelt bog ønsker ingen EU-millioner

Millioner af skattekroner går til oplysning via EU-Parlamentet, men folk må ikke vide, hvordan de bruges.

Omtrent hver tiende danske husstand modtog i april bogen "Det Store EU-bedrag" af europaparlamentarikeren Anders Vistisen (DF) betalt med EU-penge.

På Europa-Parlamentets årlige budget til oplysning og administration er bogen en dråbe i et stort hav.

I 2019 er der afsat 64 millioner euro, hvilket svarer til knap en halv milliard kroner, til oplysningskampagner, bøger og andre aktiviteter i de politiske grupper.

Men skatteborgerne må ikke få indblik, hvad millionerne bruges til.

Det gælder for Anders Vistisens bog, der er trykt i 240.000 eksemplarer og husstandsomdelt, og det gælder flertallet af de øvrige parlamentarikeres EU-projekter.

- Vi er faktisk imod, at EU-partierne har disse midler. Men når de nu er stillet til rådighed, skal både tilhængere og modstandere have adgang til dem, siger Anders Vistisen.

Han vil ikke oplyse, hvor mange EU-penge der er er brugt på bogen.

- Men vi lægger disse tal åbent frem, for der bliver aflagt regnskab og revision, siger parlamentarikeren.

Men prisen for bogen fremgår ikke. I regnskabet vil der stå, hvad ECR-gruppen, som DF i denne valgperiode er medlem af, samlet har brugt på publikationer.

Det bekræfter EU-Parlamentets vicetalsmand, Marjory Van Den Broeke. Hun fortæller, at oplysningsmidlerne bliver revideret professionelt i overensstemmelse med de gældende regler.

ECR modtog 46 millioner kroner i oplysningsmidler i 2017, mens den noget større socialdemokratiske gruppe modtog 116 millioner kroner.

Det er op til de politiske grupper selv, om de vil have åbenhed. Det vil ECR ikke, hvilket i øvrigt er udbredt praksis blandt de politiske grupper, som ikke ønsker offentlighed omkring forbruget af disse midler.

- Publikationen vil blive betalt af ECR-gruppen i fuld overensstemmelse med de gældende regler for EU og Europa-Parlamentet, skriver en talsmand for ECR i en sms.

Talsmanden vil ikke svare på, om distributionen af Vistisens bog også er betalt af EU-penge.

Europaparlamentariker Morten Helveg Petersen (R) udgav sidste år bogen "Nu skal Europa videre" i et oplag på nogle tusinde.

Den radikale politiker fortæller, at den bog kostede 98.852 danske kroner fra EU-kassen, men det får ikke Vistisen til at ændre holdning.

- Jeg forholder mig bare til, at der skal være samme regler for alle. Jeg forholder mig til, at journalister har en anden standard for Dansk Folkeparti, end de har for Radikale Venstre, Socialdemokraterne og Venstre, siger han.

Spørgsmål: Men kan du ikke høre, at det lyder forkert, når Helveg netop har oplyst, hvad hans bog har kostet. Så er det vel omvendt: De er mere åbne, end I er?

- Det kan du vælge at mene. Jeg konstaterer bare, at vi overholder reglerne, lige som andre overholder reglerne.

DF'eren peger på, at socialdemokraten Jeppe Kofod har brugt samme slags "midler til store bannerannoncer".

- Jeg bruger oplysningsmidler til at oplyse om konkrete politiske sager og resultater som ordfører for det særlige skattesnydsudvalg. Hvad Anders Vistisen bruger EU-midler på, må stå for hans egen regning, siger Kofod i en skriftlig kommentar.

Socialdemokraten vil ikke oplyse, hvad hans annoncer har kostet.

