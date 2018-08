Politikere hylder kræftramt republikansk veteran

Den amerikanske senator John McCain har fredag indstillet sin kræftbehandling, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Flere store personligheder er fredag gået til tasterne, efter nyheden om at den 81-årige amerikanske senator John McCain har indstillet sin kræftbehandling.

På Twitter hylder blandt andre den tidligere danske statsminister Anders Fogh Rasmussen den amerikanske politiker.

- Senator John McCain er legemliggørelsen af det bedste af Amerika - heroisme, tjeneste, mod - en mand aldrig bange for at stå op for, hvad der er rigtigt, selv om det betyder kamp. Mine tanker er med ham og hans familie, skriver han.

Også republikaneren Mitt Romney, som to gange har forsøgt at blive USA's præsident, hylder McCain på Twitter:

- Ingen mand illustrerer i dette århundrede bedre ære, patriotisme, tjeneste, offer og at sætte landet først end senator John McCain. Hans heltemod inspirerer, hans liv former vores karakter. Jeg er stolt og ydmyg over for vores venskab.

McCain har i over et år lidt af en aggressiv form for kræft i hjernen. Fredag oplyste hans familie, at han har valgt at indstille behandlingen.

Personer tæt på senatoren, der har repræsenteret Arizona i både Senatet og Repræsentanternes Hus i 35 år, oplyser til avisen New York Times, at hans død er nært forestående.

McCain var republikanernes præsidentkandidat ved valget i 2008. Han tabte her til demokraten Barack Obama.

