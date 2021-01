Politikere slår alarm: Sydkorea har flere dødsfald end fødsler

For første gang nogensinde skrumpede Sydkoreas befolkning i 2020. Politikere frygter for konsekvenserne.

Sydkorea registrerede i 2020 flere dødsfald end fødsler for første gang i landets historie.

Det skriver BBC tidligt mandag morgen.

Udviklingen har fået politikerne til at slå alarm, da landet i forvejen har en af verdens laveste fødselsrater.

I alt blev 275.000 babyer født sidste år, hvilket er et fald på 10 procent i forhold til 2019. Cirka 307.764 mennesker døde i det asiatiske land med godt 51 millioner indbyggere.

Tallene har fået Sydkoreas indenrigsminister, Jeon Hae-cheol, til at kræve "fundamentale ændringer" af politikken på området, da en faldende befolkning er en stor belastning for landet.

Udviklingen risikerer at lægge den offentlige sektor under enormt pres, i takt med at behovet for ældrepleje og længere pension vokser.

Et faldende antal unge kan desuden føre til arbejdsmangel, hvilket kan få enorme konsekvenser for Sydkoreas økonomi.

Præsident Moon Jae-in lancerede i sidste måned flere tiltag for at få vendt den faldende fødselsrate.

Blandt initiativerne var at tilbyde økonomisk hjælp til at starte en familie.

/ritzau/