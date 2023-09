Politikere vil have kvinder i Russell Brand-sag til at stå frem

Politiet bør blive involveret i efterforskningen af de anklager om voldtægt, seksuelle krænkelser og følelsesmæssigt misbrug, som har været rettet mod den britiske skuespiller og mediepersonlighed Russell Brand.

Det mener medlemmer af det britiske parlament, skriver The Guardian.

Parlamentsmedlem Caroline Nokes, der desuden er formand for kvinde- og ligestillingsudvalget, og Laura Trott har derfor udtrykt ønske om, at de kvinder, der har haft oplevelser med Russell Brand, vil "stå frem" og tale med politiet.

Lørdag kom det frem, at skuespilleren af fire kvinder beskyldes for seksuelle overgreb begået på forskellige tidspunkter mellem 2006 og 2013.

Andre har anklaget ham for en kontrollerende og krænkende adfærd.

Der blev på den britiske Channel 4 vist en dokumentar, hvor anklagerne bliver fremlagt.

BBC har tidligere rapporteret, at der ikke er modtaget klager over kriminelle handlinger begået af Russell Brand til Metropolitan Police, som også er kendt som Scotland Yard.

Ifølge Caroline Nokes formår mænd, der er beskyldt for gerninger som Russell Brands angivelige overgreb, for ofte og i for lang tid at komme afsted med deres handlinger.

Hun mener, at det vil være svært for kvinderne at stå frem på grund af risiko for offentlig udskamning, men hun håber alligevel, at de vil tale med politiet.

- Disse anklager er utrolig chokerende og kriminelle, og jeg håber virkelig, at klagerne vil blive indgivet til Metropolitan Police, for det fortjener og kræver en strafferetlig efterforskning, siger Caroline Nokes i det britiske Radio 4-program "Today" ifølge mediet.

- Vi har for længe set mænd - og gerningsmændene til denne slags forbrydelser er næsten udelukkende mænd - der ikke bliver holdt ansvarlige for deres adfærd og handlinger.

Den 48-årige Brand har selv afvist beskyldningerne og siger, at der i alle tilfælde var samtykke fra kvinderne.

