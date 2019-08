Politimand fyret fem år efter dødeligt kvælertag på sort mand

Eric Garner døde i 2014 efter en hårdhændet behandling af politiet. Mandag er en politibetjent blevet fyret.

I 2014 tog en hvid politibetjent kvælertag på en sort mand i forbindelse med en anholdelse.

Den sorte mand, Eric Garner, råbte flere gange under anholdelsen, at han ikke kunne få luft. Og senere døde han på hospitalet som følge af den hårdhændede behandling fra politiet.

Mandag er der blevet sat punktum i sagen, da politibetjenten, Daniel Pantaleo, er blevet fyret fra sit job hos politiet i New York City.

Det oplyser politikommissær i New York City James O'Neill ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Sagen har rod i en episode fra 2014, som fik stor bevågenhed. Politiet mistænkte Eric Garner, der var far til seks børn, for ulovligt at sælge cigaretter på gaden.

I en video filmet af et vidne kan man se Garner, som havde astma, sige "jeg kan ikke få vejret" flere gange, mens han bliver presset mod jorden af adskillige betjente, fordi han i første omgang modsatte sig anholdelse.

Videoen spredte sig hastigt på sociale medier og fik stor opmærksomhed.

Garner mistede bevidstheden og døde senere på hospitalet. Ifølge retsmedicinere var dødsårsagen betjentenes kvælertag og voldsomme pres mod Garners brystkasse.

En måned efter Garners død blev teenageren Michael Brown skudt og dræbt af politiet i byen Ferguson, Missouri, og sammen med en række andre eksempler på politiets hårdhændede metoder over for særligt sorte mænd brød uroligheder ud landet over.

I 2015 indgik Garners pårørende og New York City et forlig uden om retten. Det endte med, at storbyen betalte 5,9 millioner dollar, hvilket dengang svarende til knap 40 millioner kroner i erstatning.

